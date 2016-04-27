Евросоюз готов ускорить процедуру введения безвизового режима для Украины - АП
В администрации президента уверяют, что Евросоюз готов ускорить процедуры по введению безвизового режима для Украины.
Об этом сказал заместитель главы администрации президента Константин Елисеев. «Евросоюз готов ускорить все процедуры для получения Украиной безвизового режима, и в Европарламенте для этого есть политическая воля», - заверил он.
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Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия передала предложения Европарламенту и Совету ЕС об отмене виз для граждан Украины.
Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В этой оценке, в частности подтверждено, что Украина выполнила все критерии по Плану действий относительно визовой либерализации.
26 апреля председатель делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС Андрей Пленкович отметил, что для завершения всех необходимых процедур, связанных с рассмотрением предложения Европейской комиссии о предоставлении Украине безвизового режима, Европейскому парламенту необходимо минимум три месяца.