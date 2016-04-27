Евросоюз готов ускорить процедуру введения безвизового режима для Украины - АП

Об этом сказал заместитель главы администрации президента Константин Елисеев. «Евросоюз готов ускорить все процедуры для получения Украиной безвизового режима, и в Европарламенте для этого есть политическая воля», - заверил он.

Читайте такжеНидерланды хотят как можно скорее внести в Совет ЕС предложение о безвизовом режиме с Украиной

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия передала предложения Европарламенту и Совету ЕС об отмене виз для граждан Украины.

Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В этой оценке, в частности подтверждено, что Украина выполнила все критерии по Плану действий относительно визовой либерализации.

26 апреля председатель делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС Андрей Пленкович отметил, что для завершения всех необходимых процедур, связанных с рассмотрением предложения Европейской комиссии о предоставлении Украине безвизового режима, Европейскому парламенту необходимо минимум три месяца.