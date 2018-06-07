Два патриарха - трудный выбор для Украины…

УПЦ просила прихожан не присоединяться ко всяким экзальтированным «пришибкам» из околоцерковных организаций, которые будут ходить, трясти российскими флагами и грязными, обшарпанными хоругвями с двухглавыми орлами…

Сегодня страна проводила Константинопольского патриарха Варфоломея домой. Ему были рады... И заметьте, не только наш Президент, но и паства. Пятнадцать тысяч человек собралось на утренней Божественной литургии, огромное количество верующих днем ранее стремились попасть на встречу Патриарха и Президента на Софиевскую площадь. Я сама по журналистскому приглашению для УНИАНа провела целую группу верующих львовян (приехали посмотреть на патриарха Варфоломея).

Накануне вечером я побывала на приеме, который дал Президент в честь Вселенского патриарха на территории Софии Киевской. Удивительный вечер. Мне хотелось понять, что чувствует патриарх, которого проводил в Софию сам Президент.

Ведь целых семьсот лет константинопольские патриархи рукополагали киевских митрополитов, резиденция которых была именно тут в Софии, здесь были митрополичьи палаты. На время приема по территории заповедника около Софийского собора были раскинуты белые шатры, в которых стояли накрытые столы. Боюсь, что не порадую читателей описанием блюд. Представьте себе корпоративную вечеринку приличной компании, те же рыба, мясо, маленькие бутерброды, сладости, фрукты – ничего экзотического. Еда она и есть еда, не она создала совершенно уникальную атмосферу вечера. Было очень много священнослужителей, и все они: греки, албанцы, чехи, украинцы и американцы, - говорили по-гречески. Наверное, всё: присутствие Его Святейшества, иерархов и представителей других православных церквей, звучание греческого языка, осознание того, что вот тут, за стеной, в здании Софии покоятся останки великого Киевского князя Ярослава Мудрого, - протягивало какую-то незримую неразрывную нить с нашей древностью, с церковным Преданием.

Мне было интересно, что чувствует присутствующий здесь первый Президент Украины Леонид Кравчук, которому так и не удалось создать национальную церковь. Наверное, он действовал слишком прямолинейно, слишком по-партийному, не осознавая разницы между церковным каноном и светскими законами, и, не слишком понимая сути слов «преемственность Предания» и «мировое православие». Теперь первый Президент Украины, не замеченный в больших симпатиях к действующему Президенту, должен чувствовать свою с ним солидарность.

Есть церковная максима: что церковный раскол - это еще одна рана на теле Христа, но наш раскол это, бесспорно, рана и для государства. Этот визит Святейшого Архиепископа Константинополя - Нового Рима и Вселенского Патриарха Варфоломея, подготовленный службами Виктора Ющенко - попытка убедить паству и священство, что единство православной Церкви необходимо. И что нет ничего страшного в создании поместной церкви. И раз уже семнадцать лет нам самим не удается решить эту проблему, может стоит попробовать прибегнуть к помощи Вселенского патриарха?

Мне не хотелось беспокоить присутствующих серьезными вопросами, но я все-таки подошла к народному депутату Украины Олегу Билорусу.

- Олег Григорьевич, я слушала утром выступление патриарха и Президента на Софиевской площади. Напомню, что Патриарх там сказал, что Константинопольский патриархат всегда давал самые широкие права национальным церквам, даже в ущерб собственным интересам, и назвал присоединение Украинской церкви к Московской патриархии аннексией. Сейчас на приеме оба выступили куда более сдержанно. Как вы думаете, почему?

- На площади патриарх выступал для народа, а тут для дипломатов. Поверьте, если расшифровывать речи, звучавшие на приеме, то вы услышите то же, что слышали на площади, - ответил Олег Григорьевич.

Я не специалист по расшифровке дипломатических речей, но могу перевести на понятный язык решение синодов Украинской Православной Церкви, принятых в преддверии визита патриарха. Украинская Православная Церковь приняла два обращения, одно «к верным чадам УПЦ», второе – к Святейшему Вселенскому Патриарху Варфоломею. Первых она пригласила праздновать торжества, связанные с юбилеем, отдавать приоритет церковным службам и крестным ходам, и позволяла верным бывать только на тех мероприятиях, список которых подается официальными и церковными СМИ. Если попросту: церковь просила прихожан не присоединяться ко всяким экзальтированным личностям из околоцерковных организаций, которые будут ходить, тянуть вверх российские флаги и видавшие виды хоругви с двухглавым орлом… Второе обращение адресовалось его Святейшеству Варфоломею. Высшее духовенство заявляло, что с почтением и благодарностью относится к заботе его Святейшества о нашей церкви, но заметило, что «лечение церковных расколов - внутреннее дело, и что решать его нужно на основе догматического и канонического предания, согласовывая с УПЦ», и что УПЦ способна сама решить свои внутренние проблемы.

Таким образом, на праздновании 1020-летия обозначились два разных вектора. Виктор Ющенко взялся за непростое, кажущееся неподъемным дело объединения церквей. Взялся с одной стороны осторожно: на приемах Вселенского Патриарха не было ни одной из непризнанных православных церквей Украины. Президент очень боится скомпрометировать свое намерение и отпугнуть верующих и духовенство УПЦ, находящихся в единстве с Московским патриархатом. Но с самой Москвой Виктор Андреевич не церемонился, очевидно, понимая тщетность попыток договориться о таком подарке от Российской Федерации, как поместность для украинской церкви. Наверное, поэтому скромный прием, который оказали в Киеве патриарху Алексию ни в какое сравнение не идет с тем, как власть встречала партриарха Варфоломея.

Второй вектор обозначил Патриарх Алексий сразу по прибытии в аэропорт. Там он предложил помолиться о единстве трех славянских народов, а уже на всенощном бдении в Киево-Печерской Лавре заявил, что будет молиться о церковном единстве. Дословно его слова звучали так: «Сегодня мы чувствуем единство веры Христовой… и мы укрепим наше единство во Христе…»

Духовенство УПЦ, самой многочисленной и единственной признанной мировым православием украинской церкви, далеко не единодушно во мнениях о поместности. Среди них есть и жесткие сторонники поместности, и колеблющиеся, и те, кого очень устраивает Московская патриархия. Предстоятель УПЦ блаженнейший Владимир именно этим и объясняет свое нежелание одевать куколь патриарха. Логика руководителя УПЦ проста: пока нет единодушия у мирян и священства, попытки создания поместности могут привести к новому противостоянию. Сложная ситуация, в которой правы оба. И руководитель государства и руководитель самой многочисленной православный церкви.

Предаваясь таким безрадостным размышлениям, я пила вино на президентском приеме. В одном из шатров увидела Бориса Олийныка, как он себя называет, православного национал-коммуниста, признанного морального авторитета.

- Борис Ильич, получит ли после этого визита православное духовенство импульс к объединению? – спросила я у него.

- Визит замечательный, как и все мероприятия празднования. Но пойдет ли Москва на то, чтобы отпустить УПЦ – не знаю. А сможем ли мы решить это без Москвы, вряд ли, - улыбнулся Борис Ильич.

- Скажите, - поинтересовалась я у заместителя главы Секретариата Александра Чалого, - почему не пришли блаженнейший Владимир и патриарх Алексий.

- Я не знаю, мы приглашали, - услышала в ответ.

- Я знаю, что вы встречали московского патриарха в аэропорту, расскажите, как все прошло? – спросила я у еще одного замглавы Секретариата Юрия Богуцкого.

- Не сейчас, - попросил он.

Я, наверное, впервые за последние пару лет испытывала очень теплые чувства к Президенту. Риторика и действия, направленные на обретение поместности Украинской Церковью, скорее всего, не принесут ему ни политических дивидендов, ни каких-либо других. Но в этом он искренен и последователен. Как по-настоящему верующий глава государства, Ющенко заботится о своей стране и душах своих соотечественников. И если бы это невероятно тяжелое дело было бы доведено до конца, наш Президент занял бы достойное место в ряду со своими любимыми гетьманами и киевскими князьями.

Я решила поговорить с духовенством. К моему удивлению, епископы и священники, приехавшие на празднества, не столько хотели рассказать о своем видении ситуации, сколько расспросить меня о том, каковы настроения паствы.

- Не здорова та ситуация, когда верующие трех православных церквей Украины ревниво следят, в какой из них Президент будет молиться на Пасху. Раньше мы выясняли отношения друг с другом: какая церковь более благодатна, а теперь просто считаем, что это большая драма – раскол. Паства УПЦ МП считает, что верные из непризнанных церквей погибают в расколе, но относятся к ним, как к братьям. Мы не знаем, какова богословская формула обретения поместности, но каноничность должна быть соблюдена, чтобы украинская поместная церковь была признана в православном мире, - отвечала я на вопросы.

- Скажите, - обратилась я к последнему своему собеседнику албанскому епископу Андону, - говорят, что национальная идея только пыль по сравнению с благодатью. Но ведь стольким православным церквям удается совмещать и то и другое. Почему же нам нельзя?

- Вы должны очень этого хотеть и очень об этом молиться. Тогда вы получите все о чем мечтаете, и обретете единство, - ответил епископ.

Лучше и не скажешь.

Лана Самохвалова