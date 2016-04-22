ОБСЕ отреагировала на запрет российских фильмов в Украине

Об этом заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович, передает пресс-служба организации.

"Даже в состоянии военных действий демократические страны обязаны осторожно обращаться с потенциально проблемным контентом, например, путем задействования соответствующих судебных механизмов, чтобы избежать чрезмерных шагов и введения мер, похожих на цензуру" - прокомментировала она ситуацию.

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Как сообщал УНИАН, 21 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон "О кинематографии" относительно фильмов государства-агрессора.

Верховная Рада приняла этот закон 29 марта.

Законом распространяется норма о запрете трансляции фильмов, произведенных в государстве-агрессоре и не содержащих популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, на фильмы, произведенные и впервые продемонстрированные после 1 января 2014 года.