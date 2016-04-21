Минюст Украины рассказал о "других механизмах" возврата Савченко в Украину

20:48, 21 апреля 2016
Общество
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Министерство юстиции Украины направило Минюсту РФ запрос о выдаче народного депутата Украины, летчицы Надежды Савченко, однако возможны и другие механизмы ее возврата в Украину.

REUTERS

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает "112 Украина".

Он не стал уточнять возможные сроки возвращения Савченко, и добавил, что сейчас между сторонами ведутся коммуникации.

"Мы не исключаем, что могут быть другие механизмы ее вернуть", - добавил министр.

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Как сообщал УНИАН, Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию.

22 марта суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые погибли уже после того, как украинку захватили в плен.

Напомним, 20 апреля в Минюсте РФ сообщили о получении от Министерства юстиции Украины запроса о предоставлении документов, необходимых для передачи осужденной в России украинской гражданки Надежды Савченко Киеву для дальнейшего отбывания наказания.

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