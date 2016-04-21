В Нацполиции планируют ввести электронный документооборот - Деканоидзе

Как сообщила пресс-служба ведомства, об этом глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила в четверг, 21 апреля, во время презентации проекта переподготовки участковых офицеров полиции.

Во время общения с участниками учебной программы Деканоидзе заверила полицейских, что в ближайшее время все они будут работать по новым стандартам.

"Постепенно мы должны уйти от бумажной работы и ввести новые электронные системы документооборота и почты. Для этого нам нужны современные дата-центры, базы, серверы, которые будут "главным мозгом" Нацполіції", - отметила она, выразив надежду на поддержку иностранных партнеров.

Читайте такжеВ ВАСУ отреагировали на заявление Деканоидзе о реванше милицейской системы Участковый офицер полиции Дарницкого управления полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киев Роман Сочко рассказал, что в своей ежедневной работе полицейским действительно приходится много внимания уделять именно работе с бумажными документами.

"Я надеюсь, что в ближайшее время бумажная работа уменьшится, и мы сможем чаще выходить на улицы нашего города и приносить пользу обществу", - отметил он.