Всемирный конгресс украинцев выступил против притеснений организации в РФ

Об этом говорится в заявлении ВКУ, текст которого передан УНИАН.

"18 апреля российские СМИ сообщили, что Министерство юстиции, Министерство иностранных дел и Генеральная прокуратура России анализируют информацию, чтобы вынести решение о запрете деятельности СКУ в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В СК отмечают, что российская власть никогда не сообщала о причине, почему в отношении него применена такая мера, ни почему она считает СКУ "угрозой для конституционного строя Российской Федерации".

"Всемирный конгресс украинцев призывает международное сообщество, в том числе правозащитные организации, поддержать права украинского меньшинства и остановить рост нарушений основных свобод в России", - отмечается в заявлении.

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ВКУ является международной координационной структурой украинских общин в диаспоре, представляющей интересы более 20 миллионов украинцев. ВКУ объединяет украинские организации из 34 стран и поддерживает связи с украинцами еще 15 стран.