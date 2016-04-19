Прямого обмена Савченко на российских спецназовцев не будет - Фейгин

Об этом сообщил адвокат Савченко Марк Фейгин в эфире телеканала "112 Украина".

"Речь не идет об обмене (Савченко на Ерофеева и Александрова). Не будет никакого прямого обмена. Этот обмен – это обмен политиков, но не обмен между осужденными, по одной простой причине, что все равно будет выбрана процессуальная форма, при которой непосредственного обмена Ерофеева и Александрова на Савченко не будет. Речь идет о морально-политическом компоненте. Надежда не считает себя виновной в совершении преступления, она была похищена с территории Украины и была осуждена в России по совершенно надуманному поводу. Это не одно и тоже", - сказал Фейгин.

Адвокат летчицы добавил: "Речь идет скорее о том, что если политики договорятся, первые лица государств России и Украины, то Надежда примет это решение, тем более что они ее касаются в первую очередь, но таким образом спасают ее от отбывания наказания и освобождают ее как невиновную. Здесь это надо воспринимать только как ее оценку своего дела и дела в Украине".

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко после вынесения приговора Савченко заявил, что Украина готова передать Российской Федерации задержанных на Донбассе российских спецназовцев Александрова и Ерофеева в обмен на освобождение украинской летчицы. Адвокат Илья Новиков отмечает, что Александров и Ерофеев - главные кандидаты на обмен Савченко. Однако вместе с тем обмен Савченко на ГРУшников - не единственный вариант для ее возвращения в Украину.