В Чернигове нетрезвый патрульный полицейский попал в ДТП

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Черниговской области, 18 апреля в Чернигове на улице Любецкой, 76 водитель автомобиля «ВАЗ-2106», не предоставив преимущество в движении, совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry, которым управлял инспектор патрульной полиции. По информации управления ГСЧС в области, правоохранитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ-2106» получил телесные повреждения и был доставлен в нейрохирургическое отделение Черниговской областной больницы.

По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что причинило потерпевшему средней тяжести телесное повреждение), что наказывается штрафом от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Вместе с тем, в местных СМИ и соцсетях распространяется информация о том, что нетрезвого правоохранителя с места происшествия якобы оперативно забрали его друзья, а за руль иномарки, которая была участником ДТП, сел другой мужчина.

Продолжается досудебное расследование. В патрульной полиции инцидент пока не комментируют.