МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Японию

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы Министерства иностранных дел (МИД). "В связи с землетрясением и вторичными толчками на южном острове Кюсю в Японии, которые продолжаются, рекомендуем воздержаться от путешествий в префектуры Кумамото и Оита", - отметили в МИДе.

Читайте такжеСерия землетрясений в Японии: украинцы находятся в эвакуационном центре - МИДТакже тем гражданам, которые оказались в зоне стихийного бедствия и нуждаются в срочной помощи, рекомендуется обращаться на "горячую линию" посольства Украины в Японии +81-90-3919-0284 (из-за границы) / 090-3919-0284 FREE (по Японии) и придерживаться соответствующих указаний должностных лиц местной власти, которые проводят эвакуационные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, 15 и 16 апреляв Японии произошли землетрясения, в результате которых погибло более 40 человек, около 2000 пострадали. Власти Японии эвакуировали почти 250 тыс. человек из их домов, опасаясь повторения подземных толчков.