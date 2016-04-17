В Тернополе свыше 5 тысяч человек приняли участие в Крестном пути (фоторепортаж)

В Тернополе свыше 5 тысяч человек приняли участие в Крестном пути.

Как передает корреспондент УНИАН, после архиерейского богослужения, которое отслужил епископ Тернопольско-Зборовской архиепархии УГКЦ Василий Семенюк, колонна отправилась от Архикатедрального собора Непорочного зачяття Пресвятой Богородицы и прошла по центральным улицам города.

В этом году мероприятие посвятили пострадавшим от российской агрессии на востоке Украины.

"Посвящаем Крестный путь всем, кто пострадал в этой войне. 2016 год является годом Божьего Милосердия. В особый способ просим милосердного Отца, чтобы подал нашей стране мир. Скрепил всех тех, кто находится в большом терпении и беде, кто потерял родных и крышу над головой", – сказал епископ-помощник Тернопольско-Зборовской архиепархии УГКЦ Теодор Мартынюк.

На время Крестного пути, которая длилась три часа, движение транспорта на улицах было перекрыто.

Во время Крестного хода тяжелый крест поочередно несли представители власти, духовенства, общественных организаций, местной интеллигенции, волонтеры, матери бойцов АТО, журналисты. В мероприятии также приняли участие священники УПЦ КП и римско-католической церкви.

Периодически колонна останавливалась и представители духовенств зачитывали отрывки о страданиях Христа по дороге на Голгофу, где он был распят.

Во время движения колонны Театральным майданом молитвы участников Крестного хода сопровождали духовные песнопения хоровые коллективов, которые собрались на гала-концерт фестиваля духовной песни "Я там, где есть благословение", который в эти выходные проходит в областном центре.

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Крестный путь происходит в Тернополе ежегодно накануне Пасхи с целью помочь жителям города по достоинству духовно подготовиться к празднику Воскресения Христова.