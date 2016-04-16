На Донетчине неизвестные бросили гранату в дом фермера, ранен владелец дома

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, в дежурную часть Великоновоселковского отделения полиции поступила информация о том, что по улице Жовтневая в селе Улаклы произошел взрыв, в результате чего загорелся дом. О происшествии сообщили соседи.

На место срочно прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и сотрудники ГСЧС. На месте происшествия найдены фрагменты гранаты РГД-5. Полицейские выяснили, что неизвестные бросили гранату в открытую дверь частного дома. «43-летний хозяин находился в комнате, и не сразу понял, что произошло. Жена и дети в этот момент были у родственников по соседству», - говорится в сообщении.

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Пострадавший был доставлен в больницу города Курахово с диагнозом: множественные осколочные ранения руки, а также травматическая ампутация фаланг двух пальцев, переломы.

Сотрудники полиции принимают меры по задержанию злоумышленников. Факт квалифицирован по ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 «Покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц» Уголовного кодекса Украины.