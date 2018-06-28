Меджлис под запретом

«Прокурор Крыма» Наталья Поклонская всерьез взялась за крымских татар еще в феврале, обвинив их в экстремизме. Дальше – больше: на основании российского закона «О противодействии экстремистской деятельности» Поклонская подписала заявление в так называемый Верховный суд Крыма о запрете Меджлиса крымскотатарского народа на территории полуострова. При этом она заявила, что просьбы запретить организацию якобы поступают от самих крымских татар.

Однако ждать окончательного вердикта «суда», который проходит сегодня, 15 апреля, все же не стала, и еще 13 апреля вынесла решение о приостановлении деятельности Меджлиса «до вынесения решения Верховного суда Республики Крым». «Меджлису запрещается пользоваться всеми государственными и муниципальными СМИ, проводить различные публичные массовые мероприятия, использовать банковские вклады и вообще проводить какую-либо работу. Вся их пропаганда будет запрещена», - говорилось в нем.

Вместе с тем, на заседание подконтрольного России Верховного суда Крыма в Симферополе 15 апреля, инициированное самой «прокуратурой», Поклонская не явилась. Следующее заседание назначено на 25 апреля. Но руководители Меджлиса, которые еще остаются в Крыму, практически не сомневаются – суд удовлетворит требования прокуратуры о запрете деятельности организации.

«Россия запретила деятельность избранного народом правительственного органа народа крымских татар. Запрет деятельности Меджлиса крымских татар равен объявлению войны нашему народу», - подчеркнул один из лидеров крымскотатарского народа и уполномоченный президента Украины по делам крымских татар Мустафа Джемилев.

По его словам, учитывая, что крымские татары – лидеры сопротивления оккупантам, не удивительно, что последние пытаются всячески очернить Меджлис.

В свою очередь, глава организации Рефат Чубаров отметил, что подобные действия местных «правоохранителей», в том числе, Натальи Поклонской, которая незаконно выполняет функции «прокурора», проводятся исключительно по указке Кремля. Политик уверен, что таким образом президент РФ Владимир Путин в свойственной ему манере, по-хамски, отвечает на призывы членов Совбеза ООН, Совета ООН по правам человека и большинства депутатов Европейского парламента прекратить преследования Меджлиса. Таким образом, по его мнению, коренному народу Крыма грозит угроза прямой расправы, исходящая со стороны России.

Мир обеспокоен

В этой ситуации Киеву не остается ничего другого, как взывать к международному сообществу. По словам президента Украины Петра Порошенко, прекратить произвол «крымских властей», которые возобновили в Крыму «сталинскую политику», можно только с помощью прекращения аннексии полуострова и вывода оттуда российских войск. «Им мало арестов и политических судов над отдельными представителями крымскотатарского народа - решили запретить весь Меджлис. Целый народ директивой пытаются лишить голоса, возможности представлять и защищать свои права. Это - очередное нарушение базовых прав и свобод человека, которое российские оккупанты совершают в незаконно аннексированном Крыму, это возобновление сталинской политики в отношении коренного народа полуострова. Причина - авторитарный страх перед самоорганизацией свободных людей… Обращаюсь к мировому сообществу: каждый день оккупации несет новые угрозы для жителей Крыма. Единственный путь остановить этот произвол - прекратить аннексию полуострова и полностью вывести оттуда российские оккупационные войска», - написал он в Facebook.

14 апреля постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко призвал Совет Безопасности и Генерального секретаря ООН осудить незаконное решение оккупационных властей Крыма о приостановке деятельности Меджлиса.

Отмены решения, направленного на запрет деятельности организации крымских татар, уже потребовал Евросоюз. В заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в Брюсселе, речь идет о том, что Европа воспринимает действия «так называемого прокурора Крыма» крайне тревожно. «ЕС повторяет свой призыв к полному соблюдению международных стандартов в области прав человека и других обязательств по международному праву», - сказано в коммюнике представителя ЕВС.



По его словам, миссия по правам человека, которую он направил на полуостров в январе текущего года, поднимала этот вопрос. «Я сразу выразил свою обеспокоенность министру иностранных дел (России) Лаврову. Эта ситуация неотложная и, как было показано в недавно опубликованном докладе о правах человека, запрет Меджлиса будет дискриминировать всю общину крымских татар, и поэтому неприемлем», - подчеркнул генсек СЕ.В свою очередь, генеральный секретарь Совета Европы Торбйон Ягланд также призвал оккупационные власти Крыма не запрещать Меджлис на полуострове. «Я настоятельно призываю не принимать меры по ограничению деятельности Меджлиса, или называть его экстремистским. Меджлис должен быть в состоянии продолжать свою деятельность в Крыму», - заявил Ягланд в комментарии УНИАН.

Устранение неугодных

Бывший генеральный консул Украины в Стамбуле и Эдинбурге, глава правления благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко отмечает, что в Крыму продолжается кампания давления на крымских татар, уничтожение их органов самоуправления. И главная цель этих действий - дезорганизация жизни крымских татар, их наказание и подчинение властям России.

Другими словами, попытка «назначить» Меджлис «экстремистской организацией» позволит РФ убить двух зайцев. Во-первых, в случае запрета организации, фактически, любое упоминание о Меджлисе или любые доказательства наличия связей с Меджлисом будут основанием для так называемого «российского правосудия» причислять людей к экстремистам и террористам. Во-вторых, Россия также будет пытаться продвигать на мировой арене мнение, что Меджлис является экстремистской организацией, и, как следствие, вносить его в соответствующие списки.

По мнению дипломата, Россия колонизирует Крым путем создания на полуострове крупной военной базы, в том числе, очевидно, с ядерным оружием. Поэтому нелояльное населения в Крыму Москва просто не может себе позволить. А, учитывая, что крымские татары отказались играть в игру лояльности РФ, их и уничтожают.

Вместе с тем, Яременко уверен, что и у крымских татар, и у Украины есть возможность очень активно противостоять России. «Крымские татары должны пройти все возможные апелляции решения в России, затем, как можно скорее, подавать иск в Европейский суд по правам человека. После этого дело Меджлиса крымскотатарского народа должно стать еще одним делом Савченко, оно будет на слуху у всего мира и со временем станет источником и инструментом давления на РФ», - убежден эксперт.

По его словам, если активные дипломатические действия будут осуществлять не только Меджлис, но и МИД Украины, в мире найдется достаточно стран, которые поддержат позицию и Украины, и Меджлиса. На сегодняшний день, по мнению дипломата, Украина сделала недостаточно, чтобы история притеснения крымских татар в Крыму получила максимально широкую огласку. «ООН, конечно, должна отреагировать, потому что в рамках ООН существует Конвенция о правах коренных народов, которую РФ грубо и цинично нарушает, лишая крымских татар единой организации, которая представляет их интересы и является олицетворением желаний крымскотатарского народа и единственным представительским органом. Россия в очередной раз плюет в глаза всему миру», - отмечает он.

Впрочем, в случае усиления репрессий со стороны России в отношении крымских татар, Украиной могут применяться лишь политические и правовые инструменты. «Других крымские татары не могут себе позволить, поскольку для них любые акции протеста будут означать, кроме запрета, еще и физическое уничтожение. Это Россия, там никто и в копейку не ставит человеческую жизнь», - считает он.

Однако, в любом случае, Яременко допускает, что со временем это обернется для России гораздо большими проблемами, чем те, с которыми сталкиваются сегодня крымские татары.

«Расистская» федерация

Политолог-международник Тарас Чорновил отмечает, что любые аргументы, которые оправдывают запрет Меджлиса крымскотатарского народа, не просто надуманные, они откровенно фашистские и нацистские. По его словам, если бы РФ придумывала какие-то оправдания, к примеру, что Меджлис «не вписывается в российскую Конституцию, в российское законодательство» и, таким образом, пыталась бы его сделать неофициальной организацией, то это могло бы создавать некую ширму законности. «А определение Меджлиса экстремистской организацией – это, в данном случае, то же, что и при Гитлере, когда экстремистами окрестили евреев, что послужило поводом для их уничтожения… Россия фактически осуществляет то, что можно назвать еще одним актом геноцида или этноцида, поскольку ставит вне закона целый народ. Ведь Меджлис не является политической структурой, это представительство крымских татар, это их организация, их своеобразное самоуправление. Оно не может быть экстремистским или политически направленным в какую-то сторону по определению», - считает он.

В этой связи, по мнению политолога, репрессии против крымских татар в Крыму могут свидетельствовать, что «в России сейчас вырабатывается нацистский режим, даже не итальянского, а именно немецкого образца». «Он повторяет те же механизмы - признание определенных народов врагами и, соответственно, их структуры и организации признаются экстремистскими и угрожающими. Уничтожение, как правило, начинается с активных граждан и структур самоорганизации таких народов», - напомнил он.

Учитывая, что происходящее в Крыму можно классифицировать как раскручивание маховика геноцида в отношении крымских татар, свое слово должен сказать Совет безопасности ООН, считает Чорновил. По его словам, среди задач Совбеза есть важный пункт – не допустить совершения актов геноцида. В этой связи, Украине следует быть максимально активной и создавать постоянные информповоды по Крыму на международной арене. Их результатом в будущем должно стать то, что Россия заплатит невероятно дорогую цену не только за оккупацию, а и отдельно за действия в отношении крымскотатарского народа.

Константин Гончаров