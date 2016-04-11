Российских спецназовцев доставили в здание суда в шлемах и бронежилетах
Российских ГРУшников Александра Александрова и Евгения Ерофеева доставили на судебное заседание в защитной экипировке.
Фото опубликовала на своей странице в Facebook журналист Алена Лунькова.
Конвоиры ведут обвиняемых российских спецназовцев в бронежилетах и шлемах.
В клетке для подсудимых зала заседания, где должно с минуты на минуту продолжиться слушание по их обвинению, российские спецназовцы находятся уже без экипировки, сообщает "Громадське.ТВ".
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Справка УНИАН. 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.
Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.
В конце августа досудебное расследование в отношении российских военнослужащих было завершено. Их обвиняют в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.
21 марта Голосеевский райсуд продлил арест Ерофеева и Александрова до 19 мая.