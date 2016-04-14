Защита просит полностью отклонить ходатайство прокуратуры об аресте Касько

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на судебном заседании сказал адвокат Касько Николай Сирый.

Итак, адвокаты просят полностью отклонить ходатайство прокуратуры об аресте с определением залога в размере 1,8 миллиона гривен, и не избирать меру пресечения.

"Я прошу суд отклонить это позорное ходатайство, в котором нет оснований для утверждения о наличии обоснованного подозрения, и которое было подано с грубым нарушением процессуального закона", - сказал Сирый.

Адвокат подчеркнул, что в материалах дела нет доказательств того, что квартира, документы на которую, по утверждению прокуроров, Касько подделал, была служебной.

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Сирый обратил внимание на то, что у прокуратуры нет документов относительно служебного статуса квартир по улице Новгородской в Соломенском районе и по улице Бульвар Дружбы народов в Печерском районе.

"Таким образом, утверждения работников прокуратуры о том, что эти квартиры являются служебными, Касько получал эти квартиры как служебные, являются абсолютно безосновательными", - заявил Сирый.

Он обратил внимание, что в обосновании прокуроры утверждают, что Касько завладел квартирами. "В своей юридической практике я впервые слышу, чтобы реализация права на улучшение жилья трактовалась работниками прокуратуры, которые получили тысячи квартир, как служебных, и как неслужебных из общего служебного фонда страны, трактовалось как завладение", - подчеркнул Сирый.

Адвокат отметил, что реализация права на улучшение жилищных условий не может трактоваться как завладение. "Потому что Касько не выдавал себе квартиры. Касько подал те документы, которые предусмотрены действующим законодательством, в соответствующие органы", - заявил адвокат.

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Адвокат подчеркнул, что факт того, что Касько получил две служебные квартиры, не подтвержден.

Как сообщал УНИАН, вчера, 13 апреля, Касько заявил, что Генпрокуратура допрашивает его с нарушением закона без вручения подозрения и подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее прокурор ГПУ Владислав Куценко уверял, что сообщение о подозрении Касько вручили в соответствии с законом, с соблюдением всех необходимых процедур.

10 апреля Касько сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Касько подозревается в приобретении права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в особо крупных размерах, а также в использовании заведомо поддельного документа.

По данным ГПУ, Касько незаконно, в том числе с использованием поддельных документов, путем обмана завладел помещением служебной квартиры площадью 155 кв. м на бульваре Дружбы народов в Киеве, рыночная стоимость которой на тот момент составляла около 1,8 млн грн, чем нанес ущерб государственным интересам в особо крупных размерах. При этом Касько нарушил права категорий лиц, которые нуждались в улучшении жилищных условий и были наделены правом на получение жилья в первую очередь, отметили в ГПУ.