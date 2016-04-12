СБУ заявила о разоблачении двух причастных к финансированию "ЛНР" и "ДНР" IT-компаний

СБУ в Киеве прекратила существование нелегального игорного онлайн-бизнеса, который использовался в том числе для финансирования террористических организаций "ДНР/ЛНР". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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По данным СБУ, основателями и владельцами двух IT-компаний, задействованных в нелегальных сделках, были россияне. Организаторы подпольного бизнеса, вопреки украинскому законодательству, использовали для совершения ставок в виртуальном казино несколько известных платежных систем. Сверхприбыли от азартного бизнеса владельцы выводили в оффшорные компании и счета в РФ.

"Сотрудники спецслужбы во время расследования дела установили факты использования аккаунтов IT-компаний в платежных системах для финансирования деятельности террористических организаций "ДНР/ЛНР". Правоохранители проверяют операции по перечислению средств со временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время обысков в офисах киевских компаний сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику с доказательствами осуществления нелегальных финансовых операций, в том числе направленных на финансирование терроризма. Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Проводятся обыски и проверка счетов компаний. Неотложные следственные действия продолжаются.

Добавим, что позже портал AIN.UA, ссылаясь на сотрудников компании, сообщил, что СБУ проводит обыск в офисе "Айти Эм Компани", в состав которой входит разработчик программного обеспечения Lucky Labs.

По словам юриста компании, обыск проходил с нарушением процессуальных норм – проверялись личные вещи, а также инвентарь компании в поиске "каких-либо документов". Обыск подтвердила Мария Лесовая, директор по персоналу компании.