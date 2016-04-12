ГПУ вернула Лукаш все паспорта

Экс-министру юстиции Украины Елене Лукаш, с которой суд снял обвинения в завладении средствами госбюджета, вернули паспорта, в том числе украинский. Об этом сама Елена Лукаш написала на своей странице в Facebook.

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"Генеральная прокуратура наконец-то вернула мне мои паспорта!" – написала Лукаш. При этом экс-министр добавила, что уезжать из Украины не собирается, несмотря на снятые ограничения.

Как сообщал УНИАН, СБУ 5 ноября сообщила о задержании экс-главы Минюста, которая находилась в розыске.

По данным Генпрокуратуры, она вернулась в Украину и была задержана в Киеве. Датой ее исчезновения считается 28 июля 2015 года.

В то же время Лукаш утверждает, что она находилась в Украине и не скрывалась от следствия.

Прокуратура 5 ноября сообщила задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины по факту завладения во время нахождения на должности министра юстиции средствами госбюджета в размере 2,5 млн грн и совершении служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия.

Печерский районный суд Киева 6 ноября арестовал экс-министра юстиции с возможностью внесения залога в размере 5,1 млн грн. В тот же день народный депутат Вадим Новинский внес залог за Лукаш.

11 ноября защита Лукаш обжаловала избранную ей меру пресечения.

28 декабря суд отпустил Лукаш, вернув загранпаспорта и всю сумму залога.

Бывший заместитель министра юстиции Иващенко подозревается в содействии преступной деятельности бывшего министра юстиции Лукаш.