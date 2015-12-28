Суд отпустил Лукаш, вернув загранпаспорта и всю сумму залога (документ)

Соломенский суд Киева отпустил экс-министра юстиции Елену Лукаш, вернув ей паспорта и сумму залога.

Об этом Андрей Портнов сообщил на своей странице в Facebook.

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"Это обозначает, что государство полностью возвращает залог и загранпаспорта. С сегодняшнего дня Елена больше не ограничена в передвижениях и может выехать за рубеж. Решение суда обжалованию не подлежит", - написал Портнов.

Как сообщал УНИАН, СБУ 5 ноября сообщила о задержании экс-главы Минюста, которая находилась в розыске.

По данным Генпрокуратуры, она вернулась в Украину и была задержана в Киеве. Датой ее исчезновения считается 28 июля 2015 года.

В то же время Лукаш утверждает, что она находилась в Украине и не скрывалась от следствия.

Прокуратура 5 ноября сообщила задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины по факту завладения во время нахождения на должности министра юстиции средствами госбюджета в размере 2,5 млн грн и совершении служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия.

Печерский районный суд Киева 6 ноября арестовал экс-министра юстиции с возможностью внесения залога в размере 5,1 млн грн. В тот же день народный депутат Вадим Новинский внес залог за Лукаш.

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11 ноября защита Лукаш обжаловала избранную ей меру пресечения.

Бывший заместитель министра юстиции Иващенко подозревается в содействии преступной деятельности бывшего министра юстиции Лукаш.