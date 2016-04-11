Адвокат Касько заявляет о готовности его подзащитного прийти на допрос в ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Нам нечего скрывать, и Виталию тем более. И мы обязательно пойдем на допрос, обязательно покажем следователю или прокурору, что Виталий никакого преступления не совершал, и дадим все показания, какие нам известны относительно этих событий», - заявил Грушовец.

Также он сообщил, что Касько вызвали на допрос в ГПУ сегодня на 11.00.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Касько заявил, что решил уволиться из Генеральной прокуратуры из-за несогласия с действиями руководства ведомства.

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По данным СМИ, 10 апреля поздно вечером возле столичного театра имени Ивана Франко Касько неизвестные люди зачитали подозрение в совершении преступления.

В Генеральной прокуратуре заявили, что Касько сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и использовании заведомо подложного документа. Ему инкриминируются правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

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По утверждению ГПУ о подозрении сообщено с соблюдением всех предусмотренных законом прав подозреваемого, а также с учетом пребывания Касько в статусе адвоката. В связи с этим подозрение подписано заместителем генпрокурора.

«Касько подозревается в приобретении права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в особо крупных размерах, а также в использовании заведомо поддельного документа», - говорится в сообщении ГПУ.