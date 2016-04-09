В Украине начинается спецоперация для усиления безопасности на границе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, отметив, что решение о проведении спецоперации согласовано на межведомственном совещании с участием руководящего состава пограничного ведомства, представителей Государственной миграционной службы, Вооруженных сил, Национальной гвардии и других ведомств.

Продлится операция "Граница-2016" в период с апреля по ноябрь, говорится в сообщении.

Основной ее целью должно стать снижение уровня противоправной деятельности на государственной границе, в приграничных районах и областях. Она будет проводиться фактически на всей территории государства. "Это – очередной удар по деятельности преступных групп. Операция будет способствовать стабилизации обстановки не только на государственной границе, но и в центральных регионах страны", - убеждают в пограничном ведомстве.

К проведению мероприятий также будут привлечены Европейское агентство по вопросам управления оперативным сотрудничеством на внешних границах государств-членов Европейского Союза "FRONTEX", Миссия Европейского Союза "EUBAM" и пограничные ведомства сопредельных государств.

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"Фактически, это первая операция общенационального масштаба, к которой будут привлечены не только большинство отечественных министерств и ведомств, но и представители правоохранительных органов сопредельных стран. Впервые в ходе операции осуществимы комплексные проверки взлетно-посадочных площадок, аэродромов и причалов морских и речных судов, отработаны места возможного скопления незаконных мигрантов и объекты компактного проживания иностранцев, усилены меры контроля в приграничных районах и совместного несения службы с пограничниками стран ЕС", - отмечается в сообщении.

Кроме того, добавили в ГПСУ, спланирован ряд других практических мероприятий, направленных на противодействие угрозам в сфере борьбы с незаконным перемещением через государственную границу нелегальных мигрантов, подакцизных товаров, контрабанды наркотических средств и оружия.