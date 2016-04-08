Правоохранители плотными рядами оттесняют протестующих на Банковой, ранен фотограф

Возле здания Администрации президента произошло очередное столкновение между правоохранителями и протестующими.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции подвезли новые шины на улицу Банковую, но им не позволили подъехать непосредственно к месту акции, поэтому активисты несли шины в руках от здания Нацбанка.

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Они сложили их на место пожарища, где ранее участники акции жгли шины.

Однако правоохранители сразу же подбежали и оттащили шины. Из-за этого между ними и участниками акции произошла потасовка, во время которой с крыши автомобиля упала большая импровизированная деревянная виселица.

По словам представителей СМИ, «виселица» упала на фотографа «Рейтер». У него разбита голова и его увели, чтобы оказать медицинскую помощь.

Сейчас правоохранители плотными рядами оттесняют участников акции на Банковой.

Перед этим один из экс-участников Автомайдана Сергей Коба заявил, что акция будет бессрочной и к ней должны присоединиться представители Автомайдана из разных регионов Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле Администрации президента протестующие начали акцию с требованием увольнения коррупционеров и сепаратистов с руководящих должностей в правоохранительных органах в областях.

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По словам участников акции, они пришли к АП, чтобы лично встретиться с президентом Украины Петром Порошенко, чтобы передать ему обращение с требованием увольнения руководителя Антитеррористического центра СБУ Виталия Маликова, руководителей Национальной полиции в Черновцах и Виннице, представителей «старой системы» из органов прокуратуры в Одессе, Харькове, Житомире, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.

Протестующие утверждают, что реформы в Украине не проводятся, потому что коррупционеры снова занимают руководящие должности.

По данным Нацполиции, примерно в 13 часов активисты начали жечь автомобильные шины, при этом мешали их потушить. Произошло столкновение.