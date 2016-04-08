СБУ предотвратила создание около 70 экстремистских групп и ряда псевдореспублик - Грицак
15:20, 08 апреля 2016Общество
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Служба безопасности с начала гибридной войны России против Украины предотвратила создание около 70 экстремистских групп.
СБУ с начала гибридной войны РФ предотвратила создание около 70 экстремистских групп / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ Василий Грицак сообщил сегодня на брифинге в Киеве.
«С начала ведения «гибридной войны» (России против Украины - УНИАН) СБУ предотвращено создание на территории Украины около 70 экстремистских групп, предотвращено создание ряда так называемых псевдореспублик», - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что СБУ предотвратила более 200 терактов, организаторы которых были подготовлены в России.
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