СБУ предотвратила создание около 70 экстремистских групп и ряда псевдореспублик - Грицак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ Василий Грицак сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«С начала ведения «гибридной войны» (России против Украины - УНИАН) СБУ предотвращено создание на территории Украины около 70 экстремистских групп, предотвращено создание ряда так называемых псевдореспублик», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что СБУ предотвратила более 200 терактов, организаторы которых были подготовлены в России.