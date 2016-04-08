Минздрав отказывается создавать инструменты контроля за ценами на лекарства: "они будут искусственными"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель министра охраны здоровья Александра Павленко сегодня во время пресс-конференции.

По ее словам, невозможно ввести инструмент в ценообразовании, который бы сработал уже завтра.

«Все они будут искусственными. Надо выравнивать ситуацию на всех этапах реформы и, соответственно, сработает ценообразование», - отметила Павленко.

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По ее словам, в украинских аптеках значительная доля лекарств – импортного производства.

«Цены на импортные лекарства всегда идут в привязке к валюте. Это очень связано с тем, в каком состоянии находится экономика, с состоянием страны в целом. Минздрав не может ввести какой-то инструмент, который на сто процентов сработает на понижение цены. Мы выбрали инструмент, предложили более стратегические вещи, которые сработают через несколько лет», - сказала Павленко.

Она проинформировала, что Минздрав подготовил законопроект об освобождении от налогообложения техники, которая ввозится из-за рубежа, для национальных фармацевтических производств.

«Это оборудование дорогостоящее и является составляющей стоимости препарата. Помогая развивать национальное производство или иностранное, которое работает на территории Украины, мы будем содействовать инвестиционному климату», - сказала Павленко.