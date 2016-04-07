Одесский суд по "делу 2 мая" опросил мать члена "Правого сектора", убитого во ходе беспорядков первым

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Любовь Иванова прибыла на судебное заседание, она проходит по делу как потерпевшая.

Женщина отметила, что ее не было в Одессе 2 мая 2014 года, в связи с чем то, что происходило, она не видела. О гибели сына узнала около 16:45 от медиков Одесской городской клинической больницы №1, которые ей позвонили. По ее словам, сын получил смертельное ранение примерно в 15:40.

«Он был убит пулей со смещенным центром», - отметила женщина.

Согласно показаниям потерпевшей, лично с обвиняемыми она не знакома, из материалов уголовного производства знает о некоторых как об активных участниках массовых беспорядков на стороне «Антимайдана».

«Мой сын был проукраинским активистом, он был в «Правом секторе», работал в суде. Служил в армии десантником, уйдя на службу с юридической академии без разрешения родителей... Сын был позитивным человеком», - сказала Иванова.

Во время заседания суд разрешил задавать вопросы потерпевшей представителям обвинения, защиты и обвиняемым.

Один из обвиняемых граждан Российской Федерации выразил соболезнования Ивановой, отметив, что не имеет никакого отношения к гибели ее сына.

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Как сообщили УНИАН в общественной «Группе 2 мая», которая проводит независимое расследование трагедии 2014 года, Иванов был участником Революции Достоинства. В центре Одессы 2 мая 2014 года стал первой жертвой массовых беспорядков - погиб в возрасте 27 лет. Следствие предполагает, что Иванова застрелил Виталий Будько (Боцман), который находится в розыске, из карабина, переделанного из автомата Калашникова. Пуля, выпущенная из этого оружия, была со смещенным центром тяжести.

Участники «Группы 2 мая» считают, что, если бы не застрелили Иванова, не было бы и других жертв, в частности в Доме профсоюзов.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались схватки в центре города, где были застрелены несколько человек. Потом проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором был расположен палаточный городок сепаратистски настроенных граждан. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в которой большинство людей и погибла.

В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города.

На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян, у остальных – другие меры пресечения.

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