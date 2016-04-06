В Черновцах на взятке погорели подполковник СБУ и майор полиции

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе СБУ, подполковник СБУ и майор полиции требовали деньги от должностного лица одного из контролирующих органов, который организовал контрабандный канал переправки из Украины подакцизных товаров. "Прикрытие" нелегального бизнеса офицеры оценили в 22 тысячи гривен ежемесячно.

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Сотрудники спецслужбы задержали указанных лиц в Черновцах во время получения денег.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.