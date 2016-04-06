В Черновцах на взятке погорели подполковник СБУ и майор полиции
20:48, 06 апреля 2016Общество
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Сотрудники внутренней безопасности Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили во взяточничестве офицера СБУ и одного из руководителей полиции Черновицкой области.
За взятку в размере 22 тысяч гривен задержали подполковника СБУ и майора полиции / 112.ua
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе СБУ, подполковник СБУ и майор полиции требовали деньги от должностного лица одного из контролирующих органов, который организовал контрабандный канал переправки из Украины подакцизных товаров. "Прикрытие" нелегального бизнеса офицеры оценили в 22 тысячи гривен ежемесячно.
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Сотрудники спецслужбы задержали указанных лиц в Черновцах во время получения денег.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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