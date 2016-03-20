В Тернопольской области на взятке "погорел" подполковник полиции

В результате совместной спецоперации сотрудников Управления внутренней безопасности Национальной полиции, СБУ и военной прокуратуры в Тернопольской области за вымогательство взятки был задержан заместитель начальника одного из районных отделений полиции.

Как сообщили УНИАН в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции Украины, полицейский вымогал 700 долларов США у женщины за непривлечение ее несовершеннолетнего сына к уголовной ответственности.

Накануне юноша стал участником грабежа. По данному факту полицией было начато уголовное производство. Парень проходил свидетелем по делу, однако работники отделения всячески пытались сделать его потенциальным подозреваемым.

Заместитель начальника отделения полиции сам обратился к матери мальчика и предложил «решить вопрос». Мать, зная, что ее сын не виноват, и не желая способствовать незаконной деятельности правоохранителей, решила обратиться в Управление внутренней безопасности в Тернопольской области.

За обещанными деньгами подполковник полиции сам пришел к дому, где проживала женщина. Сразу после получения неправомерной выгоды полицейского был задержан и доставлен в прокуратуру для проведения необходимых следственных действий.

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По данному факту прокуратурой начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудниками УВБ региона проводятся мероприятия по проверке на причастность к указанного правонарушению других сотрудников. Продолжается следствие.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.