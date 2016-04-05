Адвокат российского ГРУшника хочет допросить Юрия Луценко и "милиционеров ЛНР"

В частности, речь идет о пятерых "милиционерах" так называемой "милиции ЛНР", двух кадровых военнослужащих ВС РФ, судебно-медицинского эксперта из России, а также народного депутата Украины Юрия Луценко. Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам по завершении сегодняшнего судебного заседания.

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"Что касается Луценко, то он представлял одно из вещественных доказательств по делу - телефон (изъятый во время задержания обвиняемых - УНИАН) на открытом заседании Верховной Рады. И у нас есть вопросы к нему насчет этого", - сказала Соколовская.

Также адвокат добавила, что в качестве свидетелей хочет видеть двух российских военнослужащих, которые входят в состав координационной службы Совместного координационного центра по контролю за прекращением огня.

Кроме того, Соколовская хочет пригласить российского эксперта-криминалиста, поскольку обвиняемые являются гражданами России и поэтому имеют право на заслушивание эксперта из России.

Говоря о допросе в качестве свидетелей представителей так называемой "ЛНР", она отметила, что это те лица, которые несут службу в так называемой "милиции ЛНР", в частности "начальник штаба" Сергей Козлов.

Соколовская также добавила, что допрос этих свидетелей не может проводиться с территории, которая подконтрольна Украине, и предполагает, что, скорее всего, такой допрос должен состояться в режиме видеоконференции с территории Беларуси или России.

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Она также отметила, что эти свидетели не смогут прибыть в Голосеевский районный суд Киева, чтобы свидетельствовать непосредственно в суде, несмотря на то, что они являются де-юре гражданами Украины.

"Каким образом, с какой территории будет проведен этот допрос, будет решать суд. Но вы прекрасно понимаете, чем им грозит их приезд на территорию Украины", - сказала Соколовская.

Как сообщал УНИАН, сегодня после почти двухмесячного перерыва возобновились судебные слушания по делу задержанных на Донбассе в составе диверсионной группы российских военнослужащих Ерофеева и Александра Александрова.

Однако суд объявил перерыв до 7 апреля.

Справка УНИАН. 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских диверсантов - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении российских военнослужащих было завершено. Их обвиняют в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.

10 февраля этого года суд продлил арест Ерофеева и Александрова до 9 апреля.