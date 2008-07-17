"Опора": правила приема в вузы - это системное нарушение

По конкурсу сертификатов в высшие учебные заведения в этом году может быть принято 30-40% абитуриентов на госзаказ. Такой прогноз сделал на пресс-конференции в УНИАН координатор образовательных программ Гражданской сети “Опора” Андрей ГЕВКО.

По его словам, “чем меньшим является этот показатель, тем более можно говорить о наличии коррупции в вузах”.

Он обратился к Министерству образования и науки, к вузам по поводу необходимости разработки новых условий приема на следующий год, усовершенствовав ныне действующие, а также отменив нормы, касающиеся льготных категорий абитуриентов. По его словам, для этого также необходимо, чтобы на такие непопулярные шаги пошла и Верховная Рада Украины, и правительство. А.ГЕВКО отметил, что согласно Условиям приема в вузы Украины, разработанными Министерством образования и науки, а также правилами приема в вузы преимущество отдают при зачислении на учебу нередко более слабым абитуриентам - льготным категориям, отказывая более талантливым молодым людям нельготных категорий. В частности, он привел пример, когда абитуриент, получивший по результатам внешнего независимого оценивания 197 баллов (из 200 возможных) по украинскому языку и литературе, 194 – по математике, 199 – по географии, подавая документы на географический факультет КНУ им. Т.Шевченко, получил отказ в приеме на специальность «туризм», а в приемной комиссии объяснили, что государственный заказ “уже укомплектован сиротами и инвалидами”.

По его словам, абсурдна ситуация, когда разные подходы используются к льготникам. Он сообщил, что деть погибших шахтеров имеют право быть зачислены только на горные специальности, в то же время дети погибших на шахте имени Засядько – на все специальности.

А.ГЕВКО считает, что критерием отбора абитуриентов при поступлении в вузы должно быть одно – знания, засвидетельствованные сертификатами независимого внешнего оценивания.

Юридический советник Гражданской сети “Опора” Максим БАРЫШНИКОВ отметил, что представители этой организации провели экспертное исследование условий приема и правил приема 73 высших учебных заведений Украины. Он отметил, что сами условия приема, разработанные Министерством, написаны достаточно сложным языком даже для юристов, не говоря уже об абитуриентах и их родителях. По его словам, частично эти условия не отвечают взятым Украиной обязательствам “на международной арене”, в частности о свободном доступе на не дискриминационной основе к учебе в вузах.

М.БАРЫШНИКОВ отметил, что в условиях приема есть много рекомендательных норм, которые не являются обязательными для выполнения. По его словам, можно говорить о системных нарушениях вузами норм, предусмотренных в условиях. Он отметил, что немало вузов вводят дополнительные экзамены и собеседования для абитуриентов. По его словам, в некоторых вузах происходит дискриминация по половому признаку. Он привел в качестве примера Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта, где на военные специальности действуют ограничения по полу.

М.БАРЫШНИКОВ призвал Министерство образования и науки Украины разослать вузам распоряжения об обязательности опубликования на сайтах вузов информации о том, кто в них поступил. По его словам, таким образом родителям и абитуриентам будет проще узнать о результатах, учитывая то, что документы подавались в разные города, а для подачи оригиналов документов отведено лишь 5 дней. Он также сообщил, что ГС “Опора” открыла “горячую линию” и с 18 июля будет рассматривать жалобы, связанные с нарушениями при поступлении в вузы. Номер “горячей линии” 425-31-55 (в Киеве). Также можно обращаться по данным вопросам по адресу vstup@opora.org.ua/.

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