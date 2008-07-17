Теперь ВУЗы заполнят не умными и не «нужными», а… льготниками?

По жалобам абитуриентов этого года общественная организация "Опора" составила список вузов, которые не придерживаются правил вступительной кампании.

Среди прочего, абитуриентам приходится платить уже за то, что бы подать документы, а поступить на бюджет в престижный вуз на популярный факультет стало сейчас практически невозможно из-за льготников, которые занимают все места. Такая ситуация сложилась после того, как Минобразования обязало все высшие учебные заведения принимать льготников по сертификату, балл которого выше 124, пишет «Сегодня». Возможностью поспешили воспользоваться все имеющие право на специальное поступление абитуриенты и для обычных детей места попросту не осталось.

В "немилость" Опоры попала, к примеру, Академия адвокатуры Украины, которая берет с абитуриентов 150 гривен за подачу бумаг! При этом бывшему школьнику предлагается подписать договор с ректором вуза, по которому академия обязуется создать все условия для работы приемной комиссии, а абитуриент согласен с той суммой, которую он должен заплатить. Независимо от того, поступит абитуриент или нет, деньги ему не вернут. Академия адвокатуры обвинения "Опоры" считает необоснованными. "Мы — частный вуз, — сказала "Сегодня" ректор академии Татьяна Варфоломеева. — Нам из бюджета государство не выделяет деньги, и мы вынуждены брать плату с абитуриентов, чтобы рассчитаться с персоналом, который работает во время приемной комиссии, чтобы оплатить канцелярию и электроэнергию, необходимые для поступления. Вуз у нас платный и обучение стоит от 12 до 17 тысяч гривен. Если человек может позволить себе платить такие деньги за учебу, он может дать и 150 гривен".

А вот экс-министр образования и науки Украины Станислав Николаенко с такой точкой зрения не согласен: «Я считаю, что за это должны платить студенты, а не те, кто только пытаются ими стать. Деньги можно брать только за образовательный процесс, а подача документов таковым не является».

В "Опору" жалоба поступила на КНУ им. Шевченко, где у абитуриентов с высокими баллами отказались принимать документы на факультет туризма, объяснив это тем, что на бюджет только 10 мест, и на них возьмут льготников. В Университете не оправдываются, а честно объясняют ситуацию. "У нас правда есть всего 10 бюджетных мест, а документы подали уже 12 льготников, и мы обязаны их принять, — рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии КНУ им. Шевченко Людмила Остапченко. — Но мы не отказываем никому, просто людям могли честно описать ситуацию и объяснить, что подавать документы смысла нет, ведь все места на бесплатном обучении заняты льготниками". Похожая ситуация — в нескольких престижных вузах страны.

По словам координатора программы по образованию организации "Опора" Андрея Гевко: "Из-за огромного количества льготников в этом году страдают умные абитуриенты, которые не могут поступить из-за того, что места на бюджете уже заняты".