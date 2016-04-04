На Яворовском полигоне подорвался на мине очередной искатель металлолома
09:16, 04 апреля 2016Общество
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Во Львовской области 44-летний местный житель подорвался на мине на территории Яворовского военного полигона.
Мужчина искал металл и подорвался на мине / ulvovi.com
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, вчера, 3 апреля, в 8-й клинической больницы Львова в тяжелом состоянии поступил житель пгт Магеров Жовковского района с диагнозом «минно-взрывная травма тела».
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Предварительно установлено, что мужчина подорвался на взрывоопасном предмете во время поисков металлолома на Яворовском полигоне.
Пострадавшего прооперировали, он находится в реанимационном отделении больницы. Состояние мужчины на утро 4 апреля - тяжелое, говорится в сообщении.
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