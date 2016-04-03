Порошенко: мои слова о статье в New York Times неверно интерпретировали

Президент Петр Порошенко заявляет, что его слова относительно статьи New York Times о коррупции в Украине неверно интерпретировали.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Мне обидно, что мои слова относительно публикации в респектабельной "New York Times" были неверно интерпретированы. Сам читаю это издание и уважаю позицию его редакционного совета», - заявил Порошенко.

«Согласен, нам в Украине нужно еще много сделать, в том числе и в преодолении коррупции. Первые шаги уже сделаны», - добавил президент.

При этом Порошенко подчеркнул, что защищает и продолжит защищать Украину «на всех возможных для этого площадках».

Как сообщалось, в публикации NYT речь шла о том, что президент Порошенко должен начать широкую дискуссию относительно кандидатуры нового генпрокурора и восстановить в должности заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе. В статье отмечалось, что освобождение от должности генпрокурора Виктора Шокина, который, по мнению издания, стал символом украинской коррупции, не является сигналом готовности власти вести борьбу с коррупцией.

Порошенко во время пресс-конференции в ходе визита в США прокомментировал указанную редакционную статью New York Times, заявив, что против Украины ведется информационная война.

«Хотел бы четко прокомментировать: на сегодняшний день против Украины проводится гибридная война, в том числе - через механизмы распространения информации, которые дискредитируют Украинское государство», - сказал он.

Также в комментарии журналистам Порошенко добавил, что, находясь в Вашингтоне, он будет давать много интервью, чтобы "донести позицию, чтобы в т. ч. американские читатели знали, что сделано для борьбы с коррупцией в последнее время".

"Запущены реальные механизмы для борьбы с коррупцией, в т.ч. через механизмы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ, запущен механизм НАПК, избран его состав, - надеюсь, в ближайшее время мы будем иметь электронные декларации всех чиновников и должностных лиц... Никогда раньше этого в истории Украины не было", - сказал президент.