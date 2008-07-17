Расстрел во Львове был бизнес-разборкой - версия милиции

Основной версией, которая отрабатывается стражами порядка в связи с сегодняшним расстрелом двух совладельцев Львовской инвестиционной строительной компании Игоря Кульчицкого и Павла ФЕДИВА, является их профессиональная деятельность в строительном бизнесе.

Как сообщил корреспонденту УНИАН исполняющий обязанности начальника отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Игорь КРАВЧУК, пострадавшие были одними из мощных игроков на строительном рынке Львовской области, поэтому есть причина считать, что дерзкое нападение на двух совладельцев компании - это устранение конкурентов из рынка или так называемые “разборки”, связанные с профессиональной деятельностью в строительном бизнесе.

“Уже установлены свидетели, которые дают показания, что злоумышленники ожидали бизнесменов, подъехав на иномарке “Фольксфаген-гольф” синего цвета, и расстреляли своих жертв из автоматического оружия. На месте события изъяты 12 гильз калибра 7,65 мм”, - сказал И.КРАВЧУК.

По его словам, в области введены специальные планы “Сирена”, “Перехват”. Работа львовской милиции направлена на раскрытие резонансного убийства.

На место трагедии выезжали лично исполняющий обязанности начальника ГУ МВД Украины во Львовской области Богдан ЩУР и начальник Львовского городского управления милиции Игорь ТИКАЛО, сообщил И.КРАВЧУК.

Как сообщал УНИАН, двое бизнесменов были расстреляны в упор неизвестными сегодня около 9.30 в центре Львова на ул. Фредра.

По пути в больницу один из бизнесменов И.Кульчицкий, 1973 года рождения, от полученных пулевых ранений скончался. Другой потерпевший в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение больницы.