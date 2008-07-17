В центре Львова среди бела дня расстреляли двух бизнесменов

Сегодня около 9.30 в центре Львова на ул. Фредра неизвестные расстреляли двух бизнесменов.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины во Львовской области, злоумышленники подъехали на автомобиле неустановленной марки, ожидая бизнесменов, один из которых жил на этой улице, и когда увидели своих “объектов”, расстреляли их в упор.

По пути к больнице один из мужчин - известный львовский бизнесмен, 1973 года рождения, от полученных пулевых ранений скончался. Другой потерпевший в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение больницы.

По данным ЦОС, образец оружия, из которого было совершено убийство, мотивы и лица нападающих выясняются.

По данным источника в правоохранительных органах, погибший Игорь Кульчицкий является сыном бывшего известного игрока футбольного клуба “Карпаты”, основателя одной из инвестиционных компаний Львовской области Игоря КУЛЬЧИЦКОГО.

Также источник отметил, что погибший, в частности, имел отношение к преступному миру, где был известный под кличкой “Куля”.

Другой потерпевший, который находится в больнице, был близким другом и партнером погибшего.

Львовские правоохранители проводят спецоперацию по раскрытию этого резонансного преступления.