В Генштабе заявили, что седьмой волны мобилизации может не быть

Об этом заявил в эфире радио "Свобода" представитель Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев. По его словам, соответствующее решение Генштаб примет после завершения военных учений "Весенний гром-2016".

"За три месяца в ряды ВСУ военнослужащих-контрактников вступило около 18 тыс. это достаточно серьезная цифра. Буквально после завершения стратегических командно-штабных учений мы сможем сделать выводы, нужна седьмая волна мобилизации и если да, то в каких объемах. По нашим расчетам, будет стоять вопрос относительно призыва от 5 до 10 тыс. граждан, но опять же – только в том случае, если такая потребность будет", – отметил Владислав Селезнев.

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Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что не принял решение о направлении в Верховную Раду законопроекта об объявлении очередной волны мобилизации.

Руководитель Генштаба Виктор Муженко отмечал, что необходимость в очередной волне мобилизации будет зависеть от количества военных, которых примут на военную службу по контракту.

Как сообщал УНИАН, 29 марта вступил в силу указ президента Петра Порошенко об увольнении в запас военнослужащих, призванных во время четвертой волны частичной мобилизации.