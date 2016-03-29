В Капитолии после стрельбы ограничили доступ на выступление Порошенко

На выступление президента Петра Порошенко на Украинском форуме в Вашингтоне смогут попасть только владельцы спецпропусков. Об этом, ссылаясь на разосланные организаторами мероприятия уведомления, сообщают "РИА Новости".

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Планировалось, что форум состоится на Капитолийском холме в центре для посетителей в среду. Порошенко должен выступить вечером. Изначально было решено, что часть публики может находиться во время его выступления в зале по спецприглашениям, а все остальные будут смотреть его на мониторе в дополнительной аудитории. Однако после вчерашней стрельбы были усилены меры безопасности.

"В связи с новыми опасениями, связанными с обеспечением безопасности в центре для посетителей на Капитолийском холме, мы больше не сможем принять в дополнительной аудитории столько народу, сколько планировалось прежде. Присутствовать на выступлении или смотреть его смогут только обладатели билетов. Мы с сожалением информируем вас, что вы не сможете увидеть и услышать выступление президента Порошенко в среду вечером", — сообщил вице-президент Американо-украинского фонда, организующего форум, Джон Кун.

Отмечается, что согласно программе, в форуме принимают участие, в основном, бывшие американские политики, а также общественные деятели и бизнесмены. Его заседания посвящены таким темам, как "Человеческая цена войны на Украине", "Экономическое развитие и восстановление Украины", "От Будапешта до Минска и дальше".

Ранее УНИАН сообщал, что в центре для посетителей в здании Конгресса США в Вашингтоне мужчина открыл стрельбу.