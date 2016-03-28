В Харькове за полгода уволились 30 инспекторов патрульной полиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила начальник патрульной полиции Харькова Ольга Юськевич.

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По ее словам, патрульных, которые уволились, не устраивал график работы.

Юськевич также отметила, что с 26 сентября 2015 года, как работает патрульная полиция в Харькове, ни один патрульный не был уличен в коррупционных действиях и не был уволен по отрицательным мотивам.

Начальник харьковских патрульных также сообщила, что большое количество инспекторов были привлечены к дисциплинарной ответственности, однако она не смогла уточнить количество таких взысканий.

Юськевич добавила, что в Харькове за полгода произошло 28 дорожно-транспортных происшествий с участием полицейских патрульных автомобилей "Prius". По вине патрульных полицейских произошло 6 аварий.

"Все машины подлежат восстановлению, их можно отремонтировать", - добавила начальник городской патрульной полиции. По ее информации, полицейские, по вине которых в ДТП попали патрульные автомобили, были оштрафованы на 340 грн, а также им было сделано предупреждение с занесением в личное дело.

По мнению Юськевич, такое количество поврежденных патрульных автомобилей за полгода – "это немного", потому что ежедневно на маршруты выезжают 90-95 служебных автомобилей.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября 2015 года в Харькове торжественно приняли присягу и вышли на первое патрулирование около 800 работников новой полиции.

В конце ноября присягу на верность стране составили 324 патрульных полицейских Харькова второго набора.