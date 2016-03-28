В Кремле заявили, что никаких решений по Савченко пока не принято

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам в Москве.

"Пока я могу только констатировать, что пока никаких действий не предпринималось. Де-юре и де-факто в настоящие время Савченко является осужденной. Де-юре она обладает возможностью апеллировать. Ждем. Если будут какие-то решения или действия предприниматься, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, когда можно ожидать решения по делу Савченко.

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Как сообщал УНИАН, суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Савченко и его защита отвергают обвинения и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

После оглашения приговора президент Петр Порошенко заявил, что делает все возможное для возвращения Савченко, и готов передать России двух российских военнослужащих, задержанных за их участие в вооруженной агрессии против Украины.