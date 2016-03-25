Суд отказался продлевать домашний арест подозреваемому в убийстве Бузины Полищуку

Как сообщил адвокат Полищука Андрей Федур, соответствующее решение в резолютивной части суд огласил сегодня, отказав, таким образом, стороне обвинения в удовлетворении соответствующего ходатайства.

По словам Федура, аргументацию решения суда участники процесса узнают на днях, когда будет оглашен весь текст постановления.

Комментируя решение, адвокат сказал: "Это свидетельствует лишь о том, что прокуратуре в ближайшее время предстоит закрывать дело в отношении Полищука и Медведько и объявлять, что убийство Бузины не раскрыто".

Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля 2015 года на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева возле дома, где он жил.

По подозрению в его убийстве задержали двух киевлян - Андрея Медведько и Полищука.

В декабре 2015 года суды изменили Полищуку и Медведько меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Напомним, 3 февраля Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения Полищуку с круглосуточного на частичный (с 22:00 до 6:00) домашний арест до 2 апреля.

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Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля 2015 года на улице Дегтяревской в Киеве возле дома, где он жил.

По подозрению в его убийстве задержали двух киевлян - Андрея Медведько и Дениса Полищука.

В декабре 2015 года суды изменили Полищуку и Медведько меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточные домашние аресты.