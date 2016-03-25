Коллеги Грабовского озвучили наиболее обсуждаемые версии убийства адвоката

Так, по мнению Рыбина, слухи о причастности спецслужб России и Украины не имеют под собой оснований, так как «убийство выполнено явно непрофессионалами», пишет Новая газета.

Адвокат допустил, что убийство связано с аспектами личной жизни Грабовского, но не сказал, кто именно из близких адвоката мог быть причастен.

«Должно быть, это некое трагическое стечение обстоятельств, связанное с некими сложностями в личной жизни Юрия. Если бы это были спецслужбы России или Украины, то, я уверен, никаких следов оставлено бы не было, никто бы не нашел никогда его тело. Мы все в шоке», — рассказал Рыбин.

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Помощники Грабовского рассказали, что у него не было семьи. Единственный родственник — сестра, проживающая сейчас в Израиле. Почти все свое время он посвящал работе.

«Мы были уверены, что даже если его держат где-то насильно, то скоро отпустят. Все видели, что и дело Александрова-Ерофеева, и дело Савченко близятся к концу, к обмену, и непонятно, зачем кому-то понадобилось убирать Юрия. Никакой логики здесь нет», — рассказали в офисе Грабовского.

Как сообщал УНИАН, адвокат российского ГРУшника Юрий Грабовский найден убитым.

Напомним, 10 марта стало известно об исчезновении адвоката задержанного диверсанта Александрова Грабовского, который жил в гостинице в Одессе. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Национальная ассоциация адвокатов Украины заявила, что с Грабовским нет никакой связи с 7 марта.

На странице Грабовского в Facebook 9 марта появилась запись, в которой он отметил, что не по собственной воле выехал из Украины. Однако коллеги адвоката заявили, что такое поведение не свойственно для Грабовского.

20 марта заместитель генпрокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в аэропорту "Одесса" задержали одного из подозреваемых в похищении Грабовского. Он также подтвердил, что указанную запись в Facebook разместил не Грабовский.

По его словам, задержанный – гражданин Украины признался в том, что к похищению Грабовского причастны спецслужбы РФ. Матиос акцентировал, что на спецоперацию по похищению адвоката российская сторона направила "десятки тысяч долларов", в том числе, на обеспечение злоумышленников поддельными документами.