Тело адвоката Грабовского найдено в Черкасской области - источник

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

В то же время собеседник агентства не уточнил каких-либо других деталей.

В свою очередь в управлении полиции Киевской области опровергли информацию коллеги Грабовского адвоката Оксаны Соколовской, что тело мужчины было найдено на территории столичного региона.

“В управление полиции в Киевской области не поступало каких-либо сообщений об обнаружении тела адвоката Грабовского”, - отметили в полиции.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 марта, Национальная ассоциация адвокатов Украины проинформировала, что адвокат Грабовский, который был объявлен пропавшим без вести, найден убитым.

В ассоциации также заявили, что уже задержаны подозреваемые в убийстве.

Кроме того, СМИ стало известно, что тело Грабовского со следами увечий было обнаружено еще вчера. Место захоронения показали правоохранителям подозреваемые, уже признавшиеся в его убийстве.

К настоящему моменту существует две прямо противоположные друг другу версии того, кто стоит за убийством: согласно первой, операция была спланирована бывшими украинцами и спецслужбами РФ для создания картинки на заключительной стадии судебного рассмотрения дела в отношении российских спецназовцев. По второй версии, которую озвучивали сотрудники Грабовского, к похищению адвоката российского ГРУшника могут быть причастны украинские силовые структуры.

10 марта стало известно об исчезновении адвоката Грабовского, который жил в гостинице в Одессе. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.