В центре оккупированного Симферополя обрушилась крыша пятиэтажки (фото)

Об этом сообщает так называемая пресс-служба оккупационных властей Симферополя, передает "Крым.Реалии".

«В Симферополе, не выдержав сильного ветра, обрушилась часть кровли торцевой стены пятиэтажного жилого дома по ул. Шполянской 6. К счастью, никто не пострадал», - сообщил директор МУП «Киевский Жилсервис» Олег Кузьмин.

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Он добавил, что в ближайшие два дня проведут ремонт разрушенной конструкции.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались заприсоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.