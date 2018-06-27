Главный раввин Украины: я слышал, что Медведев - еврей, но на его обрезание меня не пригласили

Главный раввин Киева и Украины, председатель Совета раввинов Еврейской конфедерации Украины Яков Дов Блайх ответил на вопросы УНИАН. ДАЮ ТЫСЯЧУ ПРОЦЕНТОВ, ЧТО У ЛУЦЕНКО НЕТ ИЗРАИЛЬСКОГО ГРАЖДАНСТВА Уважаемый рабе, насколько большая у Вас парафия? «Парафия». Это немного неудачно подобранное слово...

Я работаю не только по Киеву, но и по всей Украине. Я приехал в Украину в январе 1990 года и с тех пор работаю над увеличением нашей общины. Точно не скажу, но в Украине насчитывается около 350 тысяч евреев. В самом Киеве – 60–70 тысяч.

Считаете ли всех евреев иудеями? Я об этом уже как-то говорил, что для меня нет разницы между просто евреем и иудеем.... Это в царские времена так начали разделять: иудеи – вероисповедание, а евреи – национальность.

Как мы понимаем слово «еврей»?.. Авраам, который считается первым евреем, не был по национальности евреем, а месопотамцем. А уже в Торе его назвали “еврей евреев”. Еврей – это тот, кто исповедует законы Торы.

То есть если я скажу, что я еврейка по национальности, то это будет неправильно сказано? По моему мнению, это будет неправильно. Нет еврея по национальности.

Может ли кто угодно стать иудеем?

Да, может кто угодно, кто по-настоящему этого желает. Этой процедуре уже 3320 лет – когда евреи стали евреями. Очень многие люди в Украине принимают иудаизм. Этим занимается рабинатский суд.

Но у нас нет такой миссии, чтобы все люди стали евреями.

Откуда взялись евреи в Украине?

Это вопрос больше к историкам. Скажу так, что в Египте есть письмо VIII века от еврейского киевского общества. Есть письма датированные еще раньше, например, от комментатора Талмуда Рабе Мойше из Киева. То есть мы знаем, что евреи здесь живут давно.

Есть ли, по вашему мнению, в Украине антисемитизм?

Да, есть, и не только в Украине.

А где больше - в Украине или в России?

Я в России не живу, потому мне тяжело сказать. Я бы сказал, что в России вообще намного больше преступность, чем в Украине.

Не важен сам факт, есть или нет антисемитизма, а важна реакция на это общества.

Например, в Америке, если ты позвонишь по телефону в полицию и скажешь, что на тебя осуществлено нападение, то ты точно знаешь, что нападавшие будут наказаны...

А здесь ты точно знаешь: будут ли найдены нападавшие, или не будут, все равно они их никто не накажет.

Дело в антисемитизме, потому что нападение на любого человека – на россиянина ли, на поляка, или на чернокожего – это явное нарушение закона.

СО СТЕПАНОМ БАНДЕРОЙ У МЕНЯ ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ Как Вы относитесь к тому, что в нашей политике приобрела популярность тема израильского гражданства? Звучали “обвинения”, что такое гражданство якобы имеют некоторые высокопоставленные должностные лица, например Юрий Луценко и Евгений Червоненко... Вау, вот вопрос!..

Я могу сказать вам на тысячу процентов, что у Луценко нет израильского гражданства, не было и, кажется, не будет. Потому что его дед и бабка не были евреями.

У Червоненко есть возможность сделать израильское гражданство, но сейчас у него его нет.

Читаете ли Вы художественную литературу?

Раньше очень много читал, сегодня намного меньше. Сегодня больше читаю о международной политике.

Действует ли сейчас у евреев давний библейский принцип «глаз за глаз, зуб за зуб»? Эти слова записаны в Торе, но у нас это не понимается буквально.

А вообще евреи - люди мстительные?

На этот вопрос тоже очень тяжело ответить, потому что по еврейским законам, мы даже на крошку не можем хранить зло. Но было время, когда евреи очень страдали, и мы не можем этого забыть, хотя мстить не собираемся.

Сегодня мы имеем свою страну – Израиль, свою армию, которая защищает наши права.

Евреи за всю свою историю больше всего страдали от немцев, однако сейчас Германия и Израиль очень близки. В то же время должен сказать, что есть евреи, которые едут в Германию, но не желают покупать абсолютно ничего немецкого, даже самой маленькой вещи.

То же касается истории между евреями и украинцами. Это уже прошлое, и нам сейчас не очень интересно в этом разбираться.

Лучше смотреть на то, что будет впереди. Еврейское общество в настоящее время очень красиво живет в Украине.

Это политики всегда начинают национальную тему. Это свидетельствует о неразвитости нашего общества. Нормальное, демократическое общество должно было бы определить, какие задания ставить перед политиками. Если политики не решают наши вопросы, мы должны их убрать.

Сегодня мы до этого еще не доросли.

Какова сейчас Ваша позиция относительно Романа Шухевича?

У меня нет позиции относительно Шухевича так же, как у Шухевича нет позиции относительно меня. Я с ним не дружил и не дружу, а вот с господином Степаном Бандерой у меня очень хорошие отношения. Я имею в виду господина Степана Бандеру, редактора газеты «Kyiv Post», который является внуком того самого господина Степана Бандери.

Это такой вопрос, который должны были бы решать историки, а не политики.

Знаете, для меня очень является интересной позиция СБУ, которой больше ничем заниматься, кроме Шухевича и историй украинцев.

Я понимаю, что сегодняшняя украинская молодежь не воспитана в патриотическом духе и ей нужно дать каких-то героев, которые отдавали свою жизнь за независимость Украины. Но должны ли эти герои быть Шухевчами или Грушевскими, – мне тяжело сказать.

Мы многократно предлагали сделать форум международных историков, которые изучали вопрос УПА, УНА–УНСО (по-видимому, речь идет об ОУН–УПА. – Авт.). Для меня лично нет вопроса, потому что мы все знаем, что евреи страдали и от рук украинцев.

Была ли организационная политика этих структур против евреев? Я знаю, что была. И никакое СБУ не может сказать мне чего-то другого, потому что моя семья жила в Украине. Я все знаю из первых уст, не от каких-то коммунистов или россиян, а от своих родственников.

Как-то я получил e-mail от украинской диаспоры, меня спросили, как относится еврейское общество к Голодомору? Это был геноцид или не геноцид?..

Знаете, я не понял! А что, еврейское общество должно было бы иметь отношение к Голодомору?! Это история, и ничего больше! Гибли все – и россияне, и украинцы, и казахи, и евреи.

Вы спросите сегодняшнего выпускника что-то о Голодоморе, о Голокосте или Сталине! Вам станет стыдно, потому что он ничего не сможет сказать. Вот здесь нужно поднимать проблему.

Вот вы мне скажите, что вы понимаете под словом “геноцид”?

Геноцид – это целенаправленное истребление определенной нации... Так, по вашему мнению, Голодомор был направлен именно против украинцев как нации?

Да.

А я вам скажу, что нет таких источников, в которых бы рядовой гражданин мог бы убедиться в этом.

Да, я читал об этом в еврейских газетах 30-х годов, это было страшно. Знаю, что погибло также очень много евреев, потому что они жили в Украине.

Я не понимаю, зачем нужно затрагивать этот вопрос?! Если, допустим, признают, что это был геноцид украинцев, то что, они к нам вернутся? А? Украина что станет более богатой? Старик, который не имеет что сегодня есть, должен будет есть, если скажут, что это был геноцид? Экономика станет лучше, или бензин станет более дешевым? Что изменится?

НАМ НУЖНО СИЛЬНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, КОТОРОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ В РОССИИ Зачем переводить эти вещи в такое практическое русло? (На повышенных тонах. – Авт.) Потому что у нас сегодня есть много практических вопросов, а мы занимаемся ерундой!

Скажи тем на Банковой, что они сегодня ничего не делают. А они тебе скажут: «Как ничего? Вот над Голодомором работаем, над Шухевичем и т.д.».

Я понимаю так, если Голодомор будет геноцидом, а Шухевич героем, – то Украина не будет иметь никаким проблем (стучит кулаком по столу. – Авт.).

Если бы наше общество было сильным, то сегодняшние политики улетели бы так далеко, чтобы и духу их не было!

Сегодня нам нужно сильное гражданское общество, которого нет и не может быть в России. Мы сегодня должны были бы поставить перед собой вопрос: что мы желаем для наших детей, которые будут жить здесь через 20 лет.

Я не имею в виду ни экономическую, ни политическую жизнь, я хочу, чтобы преступность была меньше, чтобы уважали друг друга те, кто здесь живут, чтобы был нормальный уровень жизни.

Скажите мне, кто этим сегодня занимается? Никто! Поверьте мне, что через 20 лет ни Голодомор, ни Шухевич не будут важны!

Считаете ли Вы себя патриотом Украины?

Т-а-а-к! Обязательно, я очень большой патриот! Я здесь живу 18 лет. А скажите мне, сколько украинцев со своими семьями из диаспоры приехали сюда жить?

Очень мало.

Видите, а я приехал! Правда, я приехал как еврей, чтобы помочь моим побратимам, и влюбился в Украину.

Вы за вступление Украины в НАТО?

Да. Думаю, если бы была правильная пиар-кампания относительно НАТО в Украине, то здесь бы не было ни одного человека, который был бы против НАТО.

Я вырос в НАТО, то есть в Америке. Я понимаю, что это такое. Но, по моему мнению, противопоставлять это России – более опасно для Украины, чем Голодомор. То есть Украине как можно скорее нужно идти в НАТО, там она будет недоступна для России.

А для того, чтобы мы туда вступили, наши граждане должны понимать, что это такое.

Кстати, я был в НАТО. В штаб-квартиру НАТО пригласили лидеров всех конфессий мира. Как раз во время Оранжевой «эволюции»... Да, я ее называю эволюцией! Помню, все время сидел в Интернете, чтобы быть в курсе всех событий.

Как по мне, Оранжевая эволюция дала Украине очень большие возможности чтобы измениться.

То, что сегодня происходит между Президентом и премьер-министром, – это не демократия, это игры с демократией. Украинские политики для меня все одного цвета. Они преследуют только собственные амбиции.

Между Виктором Януковичем и Виктором Ющенко нет никакой разницы. Возможно, что-то другое говорят коммунисты, но я их просто не читаю, потому что это настоящие извращенцы.

Советуются ли с Вами богатые евреи Украины?

В наши еврейские организации входят очень многие зажиточные евреи. Да, когда у них есть какие-то вопросы, они могут советоваться со мной.

Бытует такое мнение, что главный капитал Украины сосредоточен в руках евреев...

Капитал Украины в руках Украины. Об этом нет вопросов. Люди, слава богу, могут работать, получать зарплату, и, можно сказать, что капитал в руках украинцев.

То, что есть среди самых зажиточных людей Украины много евреев, – правда. Но есть и Ринат Ахметов, никакой не еврей.

Когда украинская экономика становилась на ноги, мы сказали своим евреям: (иронически. – Авт.) вы не работайте, отойдите в сторону, не зарабатывайте деньги... Но ничего не вышло (смеется. – Авт.).

А разве не правда, что почти 90 процентов российских и украинских крупных бизнесменов евреи? О чем это свидетельствует? Не 90 процентов, немного меньше, но правда, много. Это свидетельствует о том, что они очень красиво работают, они знают, как нужно работать. У них есть большие амбиции. Как по мне, успешность евреев, прежде всего связана с амбициями.

В Верховной Раде тоже, говорят, много евреев.

Сколько?

Если хорошо разобраться, то почти 50 процентов.

Знаете, вы наверное больной человек! Вам обязательно нужно к врачу.

Почему?

Вы мне напомнили одного политика, которого я спросил: «Сколько, вы думаете, евреев в Америке?» Он мне ответил, что 20–25 миллионов. «А в Украине?» – спрашиваю. Он говорит: «Но я не знаю, где здесь не евреи!»

В Верховной Раде всего процентов пять евреев. Вы – как те, что когда хотят кого-то оскорбить, то называют его евреем...

А почему они часто скрывают свое еврейство?

Потому что выросли в советские времена, когда быть евреем была большая проблема: почти невозможно было поступить в университет, работы не давали.

Они (или их родители) ассимилировались и потому сегодня выросли уже не как евреи – из документов нигде не видно, что они евреи, только какая-то капелька крови от бабы или деда.

Я СЛЫШАЛ ЧТО МЕДВЕДЕВ ЕВРЕЙ, НО НА ЕГО ОБРЕЗАНИЕ МЕНЯ НЕ ПРИГЛАСИЛИ В России бытует мнение, что революцию 1917 года сделали евреи: Ленин, Троицкий, Зиновьев, Каменев, Дзержинский. Соглашаетесь ли с этой мыслью? Нет, не правда. Это не была еврейская революция.

Да, в революции принимали участие многие евреи, которые уничтожали людей. Сегодня для еврейского народа это очень стыдно. Но они не действовали как евреи. Это люди, которые отказались от своего еврейства.

Говорят, что российский Президент Дмитрий Медведев - еврей. Что Вам об этом известно?

Я тоже об этом слышал. Но ничего не могу сказать больше, потому что на его обрезании не был, меня не пригласили.

Какая разница, кто он такой?!

Я вам точно скажу, что он не работает от евреев, он работает от Путина, а Путин точно не еврей, пока еще.

Зависит ли благосостояние украинских евреев от политической ситуации в Украине? Евреи, которые живут в Украине, живут вместе с украинским обществом.

Экономика не разбирает: ты еврей или ты украинец. Когда я покупаю масло или бензин, я не спрашиваю – еврейская ли это цена, или украинская. И меня никто не спрашивает, еврей ли я.

Я здесь живу, как все.

Считаете ли Вы слово «жид» обидным?

Это слово использовалось в качестве ругательства в советские времена. И сегодня оно осталось обидным.

Рабе, а как бы Вы оценили евреев – они умнее или хитрее других?

Евреи такие же, как и все.

Нет, они другие...

Почему другие? Ой, я сейчас слушаю антисемитизм.

Честно скажу, что евреи имеют абсолютно те же качества, что и другие люди.

Разговаривала Оксана Климончук