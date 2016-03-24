В Нацгвардии анонсировали формирование первого профессионального батальона легкой пехоты

О таком в эфире 5 канала заявил командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров.

«До конца мая мы должны сформировать боеспособный батальон. Бригада должна иметь: подразделения пехотного толка, это будут три таких батальона, будут боевые подразделения огневой поддержки, будут подразделения обеспечения, даже есть подразделение, которое обеспечивает разведку с помощью летательных аппаратов. Это комплексный подход. До конца 2016 года мы должны дойти, если темпы не снизятся, до 50% этой бригады. Сама бригада будет насчитывать 2,5 тыс. и в зависимости от задач может расширяться», - сказал Аллеров.

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По словам командующего Нацгвардии, подразделение быстрого реагирования НГУ создается специально «под угрозы», которые сегодня существуют для нашего государства.

«Уникальность этой бригады в том, что она создана под угрозы, которые сегодня существуют для нашего государства. Это участие в Антитеррористической операции вместе с Вооруженными Силами на передовой при выполнении задач по освобождению городов и поселков на Востоке Украины. В дальнейшем, я надеюсь, что это будет и Крым. ... также мы не должны допустить принудительным характером изменения правительства, власти, то есть мы охраняем непосредственно покой и работу руководства нашего государства», - отметил Аллеров.