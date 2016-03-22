ОБСЕ призывает Россию немедленно освободить Савченко

"Освобождение Савченко будет иметь большое гуманитарное значение, учитывая ее проблемы со здоровьем, и придаст уверенности в мирном процессе, нацеленном на разрешение двухлетнего кризиса в Украине", - говорится в заявлении Майкла Линка, передает Би-би-си.

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Он также отметил, что сотрудникам ОБСЕ не дали возможность навестить Надежду Савченко и официально наблюдать за судом над ней, несмотря на просьбы организации. По словам Майкла Линка, требования ОБСЕ соответствовали международным стандартам в области судопроизводства.

Как сообщал УНИАН, сегодня российский суд признал Надежду Савченко виновной в убийстве российских журналистов и приговорил к 22 годам заключения. Кроме того, украинка должна будет выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей за незаконное пересечение российской границы.