Весна постепенно возвращается в Украину: синоптики обещают завтра до 12 градусов тепла
В Киеве 23 марта ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом.
23 марта, во Всемирный день метеоролога, температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза на севере Украины до 12 градусов тепла в южной части. В большинстве областей днем ожидается 1-8 градусов тепла, сообщает Opogode.ua.
Атмосферные фронты обусловят в восточных областях, днем на севере и западе дожди, местами с мокрым снегом. В южной части и в центральных областях осадки маловероятны.
Местами ожидаются туманы.
В западной части местами пройдут дожди, возможно с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 1 градуса мороза, днем 4-9, на Закарпатье до 10 градусов тепла.
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В северных областях - дождь, ночью местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 2-8 градусов тепла.
В центральной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 0-4 тепла, днем 5-11 градусов тепла.
В восточных областях ожидается дождь, местами мокрый снег. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 4-10 градусов тепла.
В южной части будет господствовать сухая малооблачная погода. Температура воздуха ночью 1-5 тепла, днем 7-12 градусов тепла.
В Киеве 23 марта ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью около нуля, днем 3-5 градусов тепла.
Ветер в Украине северный, 5-10 м/с.