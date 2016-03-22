Появилось видео, как Земфира на концерте в Литве потребовала убрать флаг Украины

Видео появилось на канале YouTube BOOMBON TV.

"Я житель России. Мы находимся в Литве. Я прошу вас, я прошу вас, я прошу вас б...ь! Вы любите свою страну, я люблю свою", - обратилась Земфира к фанатам.

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Кроме того, певица возмущалась: "Вы пытаетесь меня подставить".

Также на концерте был украинский телеведущий Александр Педан, который прокомментировал происходящее.

"Никогда не имел кумиров, но в свое время творчество Земфиры мне нравилась. Но сегодня эта ....... увидев флаг Украины в зале показала фак и матюкнулась! В Вильнюсе! Все Украинцы и многие литовцы вышли", - написал ведущий на своей странице.

После концерта фанаты собрались в фойе с украинским флагом, который Земфира попросила убрать.

А ось прапор який збісив зЄМФІРУ! Така ось українська делегація волає в холлі гучніше за оту співачку #зємфіраганьба Видео опубликовано Oleksandr Pedan (@pedanos) Мар 21 2016 в 1:53 PDT

Напомним, ранее Земфира во время своего выступления в Тбилиси (Грузия) развернула на сцене флаг Украины.