Нардеп заявила, что Керри во время визита в РФ должен добиться встречи с Савченко

Об этом в эфире "5 канала" заявила глава Комитета ВР по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко.

Она напомнила, что с 22 по 25 марта Керри будет находиться в РФ. Он 8-9 марта вместе с Байденом сделал заявление о поддержке Надежды Савченко и присоединении к общемировой акции по ее освобождению из российской тюрьмы.

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"Поэтому очень важно сейчас, чтобы Керри – это будет настоящим проявлением американской солидарности с политическими заключенными, которые находятся в российских тюрьмах, он посетил ее (Савченко – Ред.) и также поставил приоритет в разговоре и с Лавровым, и с Путиным о недопустимости вот этого преступного суда и процесса. Который сейчас происходит, когда не пускают дипломатов", – отметила Гопко.

Нардеп подчеркнула, что так мы сможем увидеть, насколько американская дипломатия не только на словах, но и своими действиями будет способствовать освобождению Савченко.