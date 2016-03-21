Евродепутат о суде над Савченко: шокирующе похож на процессы времен Сталина

Суд в России над незаконно удерживаемой украинской летчицей Надеждой Савченко - пример показательного процесса времен Сталина. Об этом заявила сопредседатель "Зеленых" – Европейского свободного альянса Ребекка Хармс, передает "Европейская правда".

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"Согласно нормам международного права, этого процесса вообще не должно быть", - подчеркнула она.

По ее словам, процесс характеризовался многочисленными нарушениями со стороны обвинения, в то время как доводы защиты игнорировались.

"Процесс демонстрирует шокирующее сходство с показательными процессами времен сталинизма", - подчеркнула Ребекка Хармс.

"ЕС нужно срочно использовать все доступные дипломатические средства для обеспечения освобождения Савченко", - заявила евродепутат.

При этом она приветствовала намерения главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера поднять вопрос Савченко в ходе его визита в Россию.

"В соответствии с минскими соглашениями она должна быть немедленно освобождена", - подчеркнула Хармс.

Напомним, Савченко в РФ обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, и затем силой переправили в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

Прокуратура РФ требует приговорить ее к 23 годам лишения свободы. Сегодня, 21 марта, в суде начали зачитывать приговор летчице.