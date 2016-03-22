У посольства России в Минске прошла акция в поддержку Савченко

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Прохожие по-разному реагируют на лозунги, развернутые пикетчиками. Некоторые выражают поддержку украинской летчице, другие же выступают против плакатов с резкой критикой российского президента Владимира Путина и его политики по отношению к Украине.

Сотрудники правоохранительных органов не препятствовали проведению пикета, но составляли протоколы об участии в несанкционированном мероприятии на участников акции. По этим протоколам пикетчикам грозят штрафы либо административный арест.

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Активисты оставались у посольства России в Минске до конца рабочего дня и обещают продолжить пикет во вторник.

Как сообщал УНИАН, сегодня российский суд начал оглашать приговор Савченко.

В суд прибыли народные депутаты, украинские дипломаты, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

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Также на заседании суда присутствовали дипломаты из стран ЕС и США.

Савченко в РФ обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, и затем силой переправили в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

Прокуратура РФ требует приговорить ее к 23 годам лишения свободы.