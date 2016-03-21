В Киеве завтра похоронят убитого 15 лет назад Гонгадзе - адвокат

Об этом УНИАН сообщила адвокат вдовы Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко.

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«22 марта Георгий Гонгадзе будет похоронен на территории Церкви Николая Набережного. Отпевание и прощание начнется около 12 часов в церкви по адресу: ул. Григория Сковороды, 12», - сообщила адвокат.

Во время похоронной церемонии не предусмотрены никакие выступления политиков или других светских лиц, отметила она.

«Также в помещении церкви фото и видео съемка запрещена. Семья просит журналистов не обращаться за комментарием, а фото и видеографов - соблюдать дистанцию», - добавила Теличенко.

Как сообщалось, Гонгадзе пропал в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по заключениям экспертов, мог принадлежать Гонгадзе.

С тех пор тело хранилось в киевском морге.

29 января 2013 года Печерский районный суд Киева признал виновным в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе экс-генерала МВД Алексея Пукача и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

В августе 2005 года на то время президент Виктор Ющенко посмертно присвоил Гонгадзе звание Героя Украины.

Сегодня, 21 марта, президент Петр Порошенко передал Золотую Звезду Героя Украины жене убитого журналиста Гонгадзе.