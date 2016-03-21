Журналисты рассказали, как работает "янтарная мафия" на Полесье

Богатые залежами янтаря территории украинского Полесья превратились в "западноукраинский клондайк", за власть над которым борются различные деловые и политические круги. Об этом говорится в материале, опубликованном "Украинской правдой".

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По информации специалистов Института геологических наук – Украина вторая в мире после России по залежам янтаря. Ориентировочно в стране примерно 15 тысяч тонн прогнозируемых ресурсов и 300 тонн промышленных запасов янтаря. Если переводить в денежный эквивалент, то это примерно 3 млрд долларов в год государственного дохода.

На последнем круглом столе в Киеве, посвященном янтарной проблеме, заместитель министра экологии и природных ресурсов Светлана Коломиец приводила цифры пораженных добычей земель.

Это – 220 га в Житомирской области, 4 га – в Волынской и 1691 – в Ривненской. На сегодня эти цифры значительно выросли, они меняются каждый день.

Авторы материала отмечают, что большинство точек, как и помп, подконтрольны львовским, столичным или местным "предпринимателям", частью владеют силовики, частью – депутаты.

Механизм примерно такой. Для добычи янтаря "предприниматели" нанимают местных жителей, платят 700 – 1000 гривен за смену (это в среднем 10-14 часов работы), "зарплата" часто зависит от "улова". Иногда за ночь рабочие намывают янтаря на 30 тысяч долларов и больше.

Местные жители без профессиональной георазведки научились определять породу, цвет почвы, где чаще всего встречается янтарь.

Далее камни сортируют и принимают местные, особенно с товаром не зевают, некоторые облавы заканчивались большими убытками. Местная скупка перепродает их дальше.

Часто сразу на месте находятся свои цеха обработки янтаря. Они есть и в Сарнах, и в Ривне, и в Киеве.

По информации издания, основные контрабандные каналы, через которые вывозят янтарь, – это Одесса, Львов и Киев. В соседнюю Польшу везут через Волынь.

Наибольший спрос на солнечные камни сейчас в Эмиратах, Саудовской Аравии и Китае. Оттуда часто приезжают "большие" покупатели, которых интересует конкретный товар. Также в прошлом году СБУ задержала одного из скупщиков в рясе.

В материале также приводится видео, которое удалось получить в ходе расследования о "крыше", которая покрывает янтарную мафию.

На нем – человек, похожий на экс-главу Ровенского СБУ и руководителя отдела "К" Олега Назарука. На камеру он рассказывает про "систему" и расценки для новичков, которые хотят влиться в нелегальный янтарный бизнес.

В декабре прошлого года следователи СБУ провели обыск в доме Назарука. Его тесть - экс-руководитель Ривненщины, а кум возглавлял местный УБОП и был в роли и.о. руководителя областной милиции.

Однако сообщается, что 16-томное уголовное производство уже несколько месяцев удерживает у себя ГПУ, где никак не хочет отдавать дело в НАБУ, о чем недавно открыто заявил руководитель Антикоррупционного бюро Сытник.

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По информации от источников в правоохранительных органах, сумма заработков сотрудника СБУ и приближенных людей, которые обеспечивали "крышу", достигала около 75 тысяч долларов в месяц.